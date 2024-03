NK News : Pyongyang semble avoir repris ses livraisons d’armes à Moscou

Photo : YONHAP News

Les navires russes semblent avoir repris le transport des armes nord-coréennes utilisées pour attaquer l’Ukraine.Selon le site d’information américain NK News, spécialisé sur le pays communiste, un cargo russe qui a mouillé dans le port nord-coréen de Rajin a été repéré, dimanche, sur les images satellites prises par la société américaine Planet Labs. Avec à son bord des objets de couleur bleue, qui seraient des conteneurs venus du pays de Vladimir Poutine.Le média a indiqué que ce cargo était censé être le Lady R, un des quatre navires russes qui ont effectué des voyages, depuis août 2023, entre le port de Rajin, situé dans le nord-est du territoire nord-coréen, et celui de Vostotchny, situé près de Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Cependant, ces allers-retours avaient été interrompus depuis un mois.Or, le Lady R aurait transporté le 8 février des conteneurs grand volume au port de Vostotchny et serait resté à celui de Vladivostok depuis le 10 février, avant de disparaître entre le 7 et le 9 mars. Et ce dimanche, un cargo de même type a été observé dans le port nord-coréen. Il s’agirait donc du Lady R, selon NK News.Toujours selon le site, après le déchargement des marchandises au premier quai, le navire se serait déplacé vers le deuxième quai pour transporter celles fournies par le régime de Kim Jong-un, puis rentrer à Vostotchny. Leur nature n’est pas connue. Mais on suppose qu’il s’agirait d’obus et de missiles balistiques de courte portée, construits par le Nord.