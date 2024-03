Météo : une qualité d'air « mauvaise » dans de nombreuses régions

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le ciel reste clair et le soleil continue de briller. Cependant, la qualité de l’air a été classifiée comme « mauvaise » dans de nombreuses régions. La raison : la forte concentration de particules fines. Les zones concernées sont principalement le Gyeonggi, le Gangwon et le nord du Chungcheong et du Gyeongsang.Concernant les températures, aujourd’hui il fait plutôt doux. Malgré de la fraîcheur ce matin, cet après-midi un vent de printemps soufflera sur le pays du Matin clair. Au réveil, il fait -2°C à Chuncheon, la minimale. Séoul enregistre un mercure de 3°C, tout comme Cheongju, Gwangju, Ulsan et Daegu. Il fait 5°C à Mokpo et Yeosu, 6°C à Busan et jusqu’à 7°C sur l’île insulaire de Jeju.Cet après-midi, il fera entre 14 et 18°C sur tout le territoire. Météo-Corée a prévu qu’il ferait 15°C dans la capitale, à Suwon et Yeosu. Le mercure montera jusqu’à 17°C à Busan et Ulsan, et jusqu’à 18°C à Daegu.