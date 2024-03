Espionnage : Moscou envisage d’accorder au sud-Coréen le droit de communiquer avec son consulat

Photo : KBS News

Suite de l’affaire Baek, du nom du ressortissant sud-coréen arrêté et détenu en Russie pour espionnage. Moscou a annoncé « se tenir en contact étroit avec Séoul et envisager la possibilité d’accorder au suspect le droit de communiquer avec son consulat ».C’est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a tenu ces propos, hier, lors d’un point de presse. Elle s’est pourtant refusée à donner plus de précisions sur la raison pour laquelle Baek est soupçonné d’être un espion.Pour sa part, l’ambassadeur de Corée du Sud dans le pays, Lee Do-hoon, a rencontré, hier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko. L’occasion pour lui de solliciter son hôte à coopérer pour assurer la sécurité de son citoyen et ses droits.L’incident remonte à janvier. Les services secrets russes (FSB) ont alors interpellé le sud-Coréen à Vladivostok, où il promouvait depuis longtemps sa religion. Ils l’ont ensuite transféré le mois suivant à Moscou. En ce moment, l’accusé est incarcéré au centre de détention provisoire de Lefortovo dans la capitale. Et lundi dernier, son emprisonnement a été prolongé jusqu'au 15 juin. Rappelons que Baek est le premier sud-Coréen à avoir été arrêté en Russie pour des soupçons d'espionnage.