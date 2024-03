Washington continue de saluer le combat de Séoul pour la démocratie

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a salué, pour le deuxième jour consécutif, le fait que cette année, Séoul accueille le sommet pour la démocratie, initié par Joe Biden.Lors d’un point de presse, hier, pour les correspondants étrangers basés à Washington, la directrice en chef de l’institution pour la démocratie et les droits de l’Homme s’est dit fière que la conférence ait lieu en Corée du Sud. Pour Kelly Razzouk, cela signifie que la défense et la promotion de la démocratie sont à la fois un devoir et un but communs. Et le pays du Matin clair est en première ligne du combat pour cette valeur avec les Etats-Unis.Cette troisième édition s’ouvrira lundi prochain à Séoul. C’est la première fois que le rendez-vous est organisé par un seul pays hors des USA.La délégation américaine sera conduite par le secrétaire d’Etat. Antony Blinken fera donc son deuxième voyage dans le sud de la péninsule en quatre mois.Les discussions porteraient également sur les droits de l’Homme en Corée du Nord. A ce propos, Razzouk a affirmé que la situation dans le pays communiste était un dossier que Washington prend très au sérieux.