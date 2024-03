Soutien scolaire : nouveau record historique pour le marché de l’éducation privée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est l’une des championnes du monde en matière de cours particuliers. Les parents restant toujours obsédés par la réussite scolaire de leurs enfants.Les chiffres en témoignent. D’après les données communiquées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’an dernier, le marché du soutien scolaire a dépassé la barre des 27 000 milliards de wons. C’est une hausse de 4,5 % sur un an et un record historique.Ces dépenses ont chuté de 7,8 % en 2020 dans le sillage du COVID-19, mais sont reparties à la hausse dès l’année suivante.Les parents ont consacré en moyenne chaque mois 434 000 wons aux programmes extra-scolaires de chacun de leur enfant. En progression de 5,8 % en glissement annuel.A noter aussi que 78,5 % des élèves les ont suivis. Soit un bond de 0,2 point par rapport à 2022. Avec un taux de 86 %, les chiffres ont été les plus importants chez les écoliers. Et chaque élève, tous établissements confondus, a reçu, en moyenne, 7,3 heures de cours par semaine, après la classe.Sans surprise, plus les parents touchent de hauts revenus, plus ils dépensent pour les cours du soir de leurs enfants.