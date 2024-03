Météo : week-end mitigé en prévision

Photo : KBS News

Ce vendredi comme hier, il fait très beau en Corée du Sud. Ce sera le cas demain, également. Aucune ombre au tableau. Cependant, dimanche matin, de la grisaille s’installera sur toute la moitié sud et de la pluie a été annoncée pour la moitié nord. L’après-midi, cependant, redeviendra clair.Côté températures, elles seront sensiblement similaire entre aujourd’hui et demain. Au réveil, il fait 4°C à Séoul. La minimale est pour Chuncheon avec -2°C et la maximale pour Gangneung avec 10°C. Dans les régions intérieures, il fait entre -1 et 3°C. A Busan et Yeosu, le mercure grimpe jusqu’à 6°C, et jusqu’à 8°C sur l’île insulaire de Jeju. L’après-midi, un air de printemps soufflera sur le pays. La minimale sera pour Mokpo avec 14°C et la maximale, encore pour Gangneung, avec 22°C. Il fera 15°C dans la capitale, entre 16 et 18°C dans les régions intermédiaires et 18°C à Busan et 20°C à Ulsan.Dimanche, en revanche, il fera plus l’après-midi, malgré des températures relativement douces le matin. L’amplitude au réveil sera comprise entre 4 et 13°C, dont 7°C à Séoul, 9°C dans le Jeolla et 10°C à Busan. L’après-midi, il fera entre 11 et 13°C dans toute la moitié nord et entre 17 et 18°C sur la côté sud.