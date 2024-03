Tokyo : Pyongyang a tiré trois missiles qui ont parcouru 350 km

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin, vers 7h44, deux missiles balistiques et un troisième à 8h21, vers la mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé le ministère nippon de la Défense. Il a ajouté que les projectiles seraient tous tombés en dehors de sa zone économique exclusive (EZZ).L’agence de presse de Kyoto et la chaîne de télévision publique NHK ont cité le ministère : les missiles tirés de l'ouest de la Corée du Nord ont parcouru 350 kilomètres en altitude maximale et 50 km en direction du nord-est.Le gouvernement japonais a alors créé une équipe dédiée à cette provocation au centre de gestion des crises affilié au Premier ministre. Son objectif : recueillir un maximum d'informations. Aucun dommage de quelque sorte qu’il soit n’a été signalé jusqu’à présent.Le Premier ministre, Fumio Kishida, a annoncé la détection de tirs nord-coréens lors de la Commission du budget de la Chambre des conseillers, tenue aujourd'hui. Il s’est ensuite engagé à fournir des renseignements précis à ses concitoyens le plus tôt que possible, et à assurer la sécurité des transports aérien et maritime.De son côté, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a, lui aussi, annoncé ce matin que Pyongyang avait tiré plusieurs missiles balistiques vers la mer de l'Est depuis le comté de Sangwon de la province de Hwanghae du Nord.Il s'agit du deuxième lancement de missiles balistiques de cette année, après celui du 14 janvier.