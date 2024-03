Finance numérique : tables rondes internationales organisées à Séoul

Photo : YONHAP News

Un forum international sur la finance numérique aura lieu aujourd'hui et demain à Séoul. Objectif : que les pays membres de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) partagent leurs politiques et neutralisent ensemble des risques potentiels.La Commission sud-coréenne des services financiers (FSC) organise ainsi, durant deux jours, au siège de la Fédération des banques de Corée (KFB) « une table ronde Corée-OCDE sur la finance numérique de l'Asean ».Ce forum est coordonné par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Institut de finance de Corée (KIF). Y participent les représentants des banques et des institutions de supervision financière des pays de l’Asean et des nations membres de l'OCDE.Le premier jour de l’événement est consacré à la monnaie numérique des banques centrales (CBDC) et aux actifs virtuels. La deuxième journée sera, elle, consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers.Lors du discours d'inauguration, le vice-président de la FSC, Kim So-young, a rappelé que la réforme du secteur financier par les technologies numériques permettrait notamment l'amélioration de sa productivité. Il a ensuite souligné la nécessité d'élaborer des réglementations appropriées, pour prévenir les risques qui peuvent survenir et protéger les consommateurs.Il en a également profité pour prôner la coopération avec de la Corée du Sud avec l'Asean, voire avec les autres régions, dans le partage des tendances financières d'aujourd'hui et de normes internationales cohérentes.