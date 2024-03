Séoul réunit des délégués commerciaux de missions diplomatiques à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a organisé, aujourd’hui, une réunion sur les exportations et le commerce avec des attachés commerciaux de missions diplomatiques à l’étranger. Le rassemblement s’est tenu au complexe gouvernemental à Sejong, et durera jusqu’au 20 mars. Un total de 24 délégués commerciaux envoyés dans 21 pays, dont les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Union européenne (UE), y participent.Le ministre Ahn Duk-geun et les autres participants ont discuté des moyens pour augmenter les exportations sud-coréennes jusqu’à 700 milliards de dollars. Dans cet objectif, chaque délégué commercial a présenté des stratégies d’exportation adaptées au pays dans lequel il réside. Ils ont aussi mené des discussions sur les perspectives commerciales et les mesures de réponse à adopter.Ahn a demandé, de son côté, aux attachés commerciaux de jouer un rôle de gardien économique d’autant plus que le protectionnisme se renforce cette année, qui est marquée par un nombre historique d’élections à l’échelle internationale.