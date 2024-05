Association coréenne des médecins : lancement officiel de sa nouvelle direction

Photo : YONHAP News

L’Association coréenne des médecins (KMA) sera désormais dirigée par une nouvelle direction. Son nouveau président, connu pour son attitude plutôt ferme face à la hausse du nombre d’entrées en écoles de médecine, est entré, aujourd’hui, en fonction.Lim Hyun-taek, qui avait échoué à la précédente élection du président de l’association, a réussi, cette fois-ci, a attiré les voix, en critiquant sévèrement le gouvernement. Même avant d’être élu, il affirmait qu’il faudrait diminuer les admissions dans les écoles de médecine de 500 à 1 000 à cause d’une baisse de la natalité. Il avait aussi présenté les excuses du président sud-coréen et la destitution du ministre de la Santé et du Bien-être comme conditions préalables du dialogue entre l’exécutif et les médecins.En effet, une assemblée générale de la KMA s’est tenue le 28 avril. Son nouveau chef en a profité pour faire part de sa ferme détermination à lutter contre toute politique qui mettrait la médecine en péril. Il a déclaré qu’il dirait ce qu’il faudrait dire sur les mesures erronées, en risquant sa vie.Lim prévoit de créer un corps consultatif qui rassemblera non seulement des professeurs de médecine, mais aussi des médecins et étudiants pour se préparer à un éventuel dialogue avec le gouvernement.