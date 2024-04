Washington : le financement des GIs par Séoul reflète l’engagement bilatéral pour la défense nationale

Photo : KBS News

La première réunion entre la Corée du Sud et des Etats-Unis dans le cadre de l'Accord spécial sur le partage des coûts de défense (SMA) s’est tenue du 23 au 25 avril. A ce propos, le porte-parole du département de la Défense des Etats-Unis s’est exprimé dans un e-mail, envoyé, hier, à la presse. Il y a déclaré que le SMA reflétait l'engagement commun des deux pays à garantir un environnement de déploiement stable pour les troupes américaines au pays du Matin clair et à maintenir une solide posture de défense.La Défense américaine a également mis en avant le fait qu’un travail sérieux de renforcement de l’alliance, permettrait aux deux côtés de mieux se préparer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Et ce, en collaboration avec d'autres alliés et partenaires dans le monde entier.Séoul et Washington ont organisé leur première réunion à Honolulu pour la 12e session du SMA. Ce dernier est un accord déterminant la part des dépenses que la Corée du Sud assumera dans les coûts de la présence des troupes américaines sur son territoire. Le 11e SMA, signé en 2021, restera en vigueur jusqu'à la fin de 2025.