Jeux vidéo : Séoul veut développer l’industrie à hauteur de 30 000 milliards de wons

La Corée du Sud a présenté son « plan général pour l’industrie du jeu vidéo 2024-2028 ». Objectif : augmenter le chiffre d'affaires jusqu’à 30 000 milliards de wons, soit 20,28 milliards d’euros, et les exportations à 12 milliards de dollars.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme compte d’abord investir davantage dans les jeux pour console. Pour ce faire, il coopérera avec des géants du domaine comme Microsoft, Sony et Nintendo pour découvrir des jeux locaux prometteurs. Il aidera les entreprises de développement de jeux pour console à lancer leurs produits sur des plateformes et assurera la communication.Le pays du Matin clair se concentrera aussi sur les jeux indépendants. Il lancera un projet qui permettra aux petites compagnies de développement de jeux de travailler avec les principaux éditeurs.Par ailleurs, certaines réglementations liées aux jeux vidéos seront affaiblies. Par exemple, les mineurs, qui n’ont pas de moyens pour la vérification d’identité, pourront jouer aux jeux pour tous les âges, si seulement qu’ils obtiennent l’autorisation de leurs représentants légaux.