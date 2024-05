Corée du Sud-Australie : rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Melbourne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Australie organisent, aujourd'hui, une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Melbourne. C'est ce qu'a annoncé, hier, le gouvernement australien.Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et le ministre de la Défense, Shin Won-sik, s'entretiendront avec leurs homologues australiens, Penny Wang et Richard Marles.Lors de cette réunion en « format 2+2 » qui en est à sa sixième édition, les chefs de la diplomatie et de la défense des deux pays aborderont des sujets d'intérêt commun : la promotion de la paix et de la prospérité régionales, l'approfondissement de la coopération sud-coréano-australienne dans l'Indo-Pacifique et dans le monde ou encore le renforcement des liens bilatéraux en matière de défense et de sécurité.Les ministres de la Défense sud-coréen et australien visiteront également le site de production d'armement de Hanhwa Defense, situé à Avalon dans l'Etat de Victoria.Par ailleurs, Cho et Shin ont rencontré lundi le Premier ministre australien, Anthony Albanese, pour discuter de la coopération bilatérale dans l'industrie de la défense et dans les stratégies en Indo-Pacifique.L'Australie est l’un des deux pays, avec les Etats-Unis, avec lesquels la Corée du Sud tient des consultations ministérielles régulières en format 2+2 dans les domaines de la diplomatie et de la défense.