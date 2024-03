Washington condamne la reprise des provocations balistiques nord-coréennes

Photo : YONHAP News

L’un des porte-paroles du Département d'État américain a déclaré, aujourd'hui, que « les États-Unis condamnent les tirs de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord ». Cela en réponse à des questions posées par des journalistes sud-coréens.Le représentant a souligné que « ces tirs, tout comme d'autres lancements de missiles balistiques réalisés ces dernières années, enfreignent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils représentent une menace pour les voisins de la Corée du Nord et affaiblissent la sécurité régionale ».Il a ensuite déclaré que « nous continuons à privilégier une approche diplomatique envers Pyongyang et appelons à son engagement dans le dialogue ». Il a également affirmé que « notre engagement à défendre la Corée du Sud et le Japon reste inébranlable ».