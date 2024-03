Météo : après le soleil vient le mauvais temps

Photo : KBS News

Ca mardi, le pays du Matin clair se réveille sous un ciel maussade. En effet, le rayon de soleil d’hier ont laissé place à de la grisaille, et même à des précipitations. Ce matin, de gouttes d’eau sont attendues dans toute la moitié ouest du territoire. La moitié est, elle, reste sous les nuages. Et cet après-midi, malgré le retour du soleil sur la côte sud, une alternance de précipitations et de beau temps est à prévoir sur le reste du territoire. De Séoul à Chuncheon est même attendue de la neige.Concernant les températures, il fait entre 0 et 10°C sur le chemin du travail, avec 3°C à Séoul, 6°C à Mokpo, 7°C à Gangneung, 9°C à Jeju et 10°C à Busan.Dans la seconde partie de journée, il fera plus doux : la minimale est pour la capitale avec 11°C. Il fera d’ailleurs entre 1 et 12°C dans les régions intérieures, et entre 13 et 15°C sur la côte sud et à Gangneung.