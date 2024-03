Action collective des médecins : deux praticiens suspendus pendant trois mois

Photo : KBS News

C’est une première depuis le début de l’action collective des internes et des résidents de grands hôpitaux, il y a maintenant un mois. Le gouvernement a finalement notifié, hier, à deux hauts responsables de l’association médicale (KMA) une suspension de trois mois de leurs licences.Ces deux praticiens sont Kim Taek-woo et Park Myung-ha, qui dirigent respectivement le comité d’urgence de ce collectif et son équipe chargée des affaires organisationnelles. L’exécutif considère qu’ils ont poussé les jeunes docteurs en formation à présenter leurs démissions. Ce qui est faux, selon les concernés. Ceux-ci entendent alors saisir la juridiction administrative.Dans ce contexte, les professeurs d’écoles de médecine continuent leurs discussions avant d’annoncer, eux aussi, leurs démissions en soutien aux jeunes grévistes. Ceux de la faculté de l’université nationale de Séoul sont les premiers à avoir fixé une date, celle du 25 mars. Ils préfèrent cependant que le gouvernement trouve une sortie de crise avant ce délai.Le ministère de la Santé a néanmoins adressé, hier, les ordres de reprise du travail à quelque 1 300 stagiaires, qui le défient toujours. Il leur a donné jusqu’à aujourd’hui pour retourner dans leurs établissements. Le ministère a publié ces ordres cette fois sur son site web, au lieu de les envoyer par courrier. Cela peut signifier que c’est la dernière étape avant de leur notifier à eux aussi une suspension de leurs licences.