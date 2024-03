Les exportations poursuivent leur ascension

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se montre optimiste en ce qui concerne les perspectives d’exportations. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, en janvier et en février, les entreprises sud-coréennes ont vendu leurs produits à l’étranger pour une valeur totale de 107 milliards de dollars. C’est un bond de 11 % par rapport à la même période de l’an dernier.Les expéditions ont ainsi poursuivi leur tendance haussière pour le cinquième mois de suite. Le ministère estime que cette embellie continuera sur cette lancée en mars. Et ce, sous l’effet de la reprise de la demande de puces électroniques, en particulier de celles de mémoire à large bande passante, dites HBM. Même chose pour les automobiles. En 2023, leurs exportations ont enregistré un record historique.Au cours d’une conférence réunissant aujourd’hui les responsables concernés, le premier vice-ministre de l’Industrie et du Commerce s’est engagé à ne pas compter les efforts pour relancer la dynamique. Il a dévoilé une des premières mesures en ce sens. Il s’agit de débloquer une enveloppe de 360 000 milliards de wons, soit plus de 247 milliards d’euros, en vue de soutenir les entreprises exportatrices.