Young Kim : Washington ne doit pas transférer ses forces de Séoul vers Taipei en cas d’urgence

Photo : YONHAP News

La députée républicaine des Etats-Unis, Young Kim, a affirmé que ce serait une grave erreur de transférer des forces militaires américaines basées en Corée du Sud vers le détroit de Taïwan en cas de conflit dans cette zone. Celle qui est aussi la présidente de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur l'Indo-Pacifique a tenu ces propos lors d'un forum organisé, mardi, par l'Institut Hudson, un groupe de réflexion basé à Washington.Selon l'élue américaine d'origine coréenne, le président chinois Xi Jinping ne s'arrêtera pas à Taiwan et, en cas de conflit armé dans cette île, tous les autres pays de l'Indo-Pacifique se retrouveront en danger.S'agissant de la position de la Corée du Sud sur la question de Taïwan, Kim a affirmé que le président Yoon Suk Yeol est une personne très pragmatique et réaliste, avant d'affirmer que Séoul et Tokyo ont des positions assez similaires sur le sujet. Elle a rappelé que le Japon partage une mer avec la Chine et que la Corée du Sud risque l’exposition à un grand danger venu du Nord. Elle a poursuivi en se disant heureuse que le Japon et la Corée du Sud aient convenu de dépasser leurs tensions historiques pour coopérer et faire face à la menace chinoise ensemble.Enfin, la députée américaine a également appelé les USA à faire preuve d’un plus fort leadership pour la protection de leurs alliés.