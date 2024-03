Hausse des admissions en médecine : 5 058 places ouvertes pour 2025

Photo : KBS News

Le Premier ministre a déclaré, cet après-midi, qu’il faudrait accepter au moins 2 000 étudiants supplémentaires dans les écoles de médecine pour remédier au manque de praticiens. Dans son allocution sur la réforme médicale, Han Duck-soo a fait savoir que ces facultés ont de la marge pour accueillir 2 000 élèves de plus dès l’année prochaine. Le chef du gouvernement a rappelé que les admissions en médecine avaient été réduites de 315 en 2000. Et, ce, à cause des mouvements de protestation au sein du milieu médical. Selon lui, si le nombre de places n’avait pas baissé, le pays du Matin clair aurait 6 600 médecins de plus aujourd’hui.Han a annoncé que ces 2 000 nouvelles places seraient attribuées notamment aux facultés hors de la zone métropolitaine et à celles qui jouent le rôle de principaux hôpitaux publics en province.D’après un plan concret annoncé aujourd’hui par le gouvernement, les écoles, situées dans la région métropolitaine, recevront 361 élèves de plus, et celles en dehors du grand Séoul, 1 639 de plus en 2025. Elles accueilleront donc, au total, 1 396 et 3 662 élèves. L’exécutif maintiendra le numerus clausus des facultés à Séoul. De ce fait, un total de 5 058 places sera ouvert en fac de médecine dès l'année prochaine.