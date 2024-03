Photo : YONHAP News

Le beau temps est au rendez-vous, ce jeudi encore, au pays du Matin clair. En effet, le soleil brille sur tout le territoire et l’on peut même commencer à apercevoir des bourgeons éclore dans les différents parcs de la zone métropolitaine.Il est conseillé de se couvrir sur le chemin du travail. Les températures sont comprises entre -3°C à Chuncheon et 4°C sur l’île insulaire de Jeju. Il fait -2°C à Andong, 0°C à Séoul, entre 1 et 2°C sur la côte sud, et entre -3 et 1°C dans le Jeolla.Cet après-midi, le mercure se réchauffera quelque peu. Météo-Corée prévoit entre 8°C, à Gangneung, et 13°C, à Busan, Jeju, Yeosu et Daegu. Il fera 11°C dans la capitale et entre 10 et 13°C dans le Jeolla.