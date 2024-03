Hausse des admissions en médecine : le gouvernement entame des mesures de suivi

Photo : KBS News

Sur fond de bras de fer avec le monde médical autour de l’augmentation des admissions dans les écoles de médecine, le gouvernement a enfoncé le clou hier. En effet, il a fixé le quota de places supplémentaires pour chaque établissement pour l’année prochaine.L’exécutif se penche actuellement sur les mesures à prendre prochainement pour concrétiser sa décision. L’une des pistes envisagées consiste à demander aux facultés de provinces de porter à plus de 60 % le taux de recrutement des étudiants résidant dans leur région. Actuellement, cette proportion est de 40 %.Même chose pour les internes et les résidents. Les centres hospitaliers affiliés à ces écoles seront eux aussi contraints d’en former plus. L’enjeu est de rétablir l’équilibre entre la région de Séoul et les provinces.Le gouvernement compte en même temps faire passer le nombre des enseignants des écoles de médecine des universités nationales, de 1 700 actuellement à plus de 2 700 dans un délai de trois ans.Sans surprise, les médecins s’indignent. Pour le comité d’urgence de la KMA, l’une de leurs associations, le pire est arrivé. Il a donc promis de lancer une campagne pour demander le départ des personnes au pouvoir.Les professeurs et les étudiants de médecine ne décolèrent pas eux non plus. Les premiers ont déjà prévenu que beaucoup présenteraient leurs démissions lundi prochain, si le gouvernement ne trouve pas de solution acceptable de sortie de crise.