Onu : Pyongyang serait de plus en plus autonome pour produire des missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord deviendrait de plus en plus autonome en ce qui concerne la production des équipements et des composants destinés à la fabrication de ses missiles balistiques.C’est ce qu'ont annoncé les experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies dans leur rapport annuel publié mercredi. Selon ce dernier, des spécialistes externes ont indiqué que le pays communiste pourrait produire en masse des corps de missiles. Notamment, en utilisant la technique de « flow-forming » pour façonner des composants avec des rouleaux rotatifs. De plus, le régime de Kim Jong-un aurait atteint une nouvelle phase de fabrication de composants en alliage pour les missiles. Est comprise la production de turbines utilisées dans les turbopompes.Le comité a également indiqué que le royaume ermite pourrait fabriquer des corps de missiles et des tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL). Et ce, car il a en sa possession des équipements de formage et des moyens de soudage au gaz inerte de tungstène de haute technologie.Si ces révélations sont exactes, on pourrait penser que Pyongyang s'est doté d'une certaine capacité à résister au contrôle des exportations de biens à double usage militaire et civil. Ce dernier ayant été mis en place par la communauté internationale pour freiner son développement de missiles balistiques.