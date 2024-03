KCNA : le directeur du département international du Parti des travailleurs en Chine

Le directeur du département international du Parti des travailleurs, effectuent des visites en Chine, au Vietnam et au Laos. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA, l’agence de presse nord-coréenne. Kim Song-nam, dans l’exercice de ses fonctions, doit superviser la diplomatie « parti à parti » avec les pays socialistes. Il a été nommé à ce poste en janvier 2021. C’est un expert en affaires chinoises, et avait travaillé comme interprète pour les deux anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'est sa première visite à l'étranger depuis sa nomination.Pourquoi la Chine comme première destination ? Ce choix peut être interprété comme une tentative de raviver les relations bilatérales. Et ce, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques cette année. Celles-ci ont effectivement été quelque peu refroidies ces derniers temps, au profits de celles avec la Russie.Selon l'ambassade de Chine en Corée du Nord, Kim Song-nam a rencontré, hier, Wang Huning et Liu Jianchao. Le premier, qui occupe le quatrième rang en Chine, est l’un des membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois (PCC). Le second, lui, est le chef du département de la liaison internationale du PCC. Il est mentionné comme étant le potentiel futur ministre des Affaires étrangères.Objectif de la visite de Kim : renforcer les relations avec des pays socialistes traditionnellement amicaux. Et ce dans un contexte d'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et Cuba.Autre visite au calendrier : le Laos, qui préside l'Asean cette année. Le pays se prépare à accueillir diverses réunions diplomatiques et de sécurité de l’association. Parmi elles, le Forum régional de l'Asean, qui est la seule réunion régionale multilatérale sur la sécurité à laquelle participe le royaume ermite.