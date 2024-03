105e anniversaire du gouvernement provisoire de la République de Corée : une exposition va ouvrir à Shanghai

Photo : YONHAP News

Une exposition sur l’histoire du gouvernement provisoire de la République de Corée se tiendra à Shanghai, la ville où il a siégé. Le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme a annoncé que cet événement est organisé au Centre culturel coréen entre le 26 mars et le 4 mai à l’occasion de son 105e anniversaire. Le Mémorial national du gouvernement provisoire de la République de Corée a aussi participé à son organisation.L’événement exposera 67 artéfacts liés à la fondation et à l’activité du gouvernement provisoire, au rapatriement de ses principaux membres, et au rassemblement massif du public coréen pour les accueillir. On pourra notamment découvrir le journal « Dongnip Shinmun », publié dans les années 1920, qui présente le premier président Syngman Rhee, ainsi que la déclaration de l’investiture de Kim Koo, faite en 1944.Le centre culturel coréen prépare également divers activités concernant le mouvement indépendantiste contre la colonisation japonaise. On pourra notamment y découvrir les plats quotidiens des militants de l’époque.Yong Ho-seong, directeur du département des politiques de promotion culturelle internationale du ministère, a affirmé s’attendre à ce que cette exposition permette aux sud-Coréens et aux Chinois de mieux se comprendre.