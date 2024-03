Photo : YONHAP News

Les 27 pays membres de l'Union européenne (UE) ont appelé à des sanctions supplémentaires contre Pyongyang qui apporte un soutien militaire à Moscou. Jeudi après-midi, lors du premier jour du sommet de leurs dirigeants, un communiqué conjoint, qui incite les hauts responsables de la sécurité diplomatique et la Commission européenne à élaborer des mesures contraignantes visant la Biélorussie, la Corée du Nord et l'Iran, a été adopté.Le consensus étant atteint sur ce sujet, la commission devrait publier des dispositifs de suivi. Elle avait déjà inclus le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sun-nam, et le Bureau général des missiles de la Corée du Nord dans son 13e train de sanctions à l’encontre de la Russie, rendu public le 23 février.