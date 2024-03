Action collective des médecins : Yoon demande des mesures flexibles

Photo : YONHAP News

Le bras de fer entre le gouvernement et les médecins se poursuit depuis maintenant plus d'un mois. Et dès aujourd’hui, un grand nombre d’enseignants vont présenter leur démission. C’est ce qu’a annoncé le comité d’urgence des professeurs des CHU.Ces médecins-enseignants resteront cependant au chevet des patients, dans la mesure où leurs demandes de départ n'ont pas encore été acceptées. En revanche, ils ne travailleront que 52 heures par semaine, le minimum légal. Leur objectif : que le gouvernement renoue le dialogue avec leur communauté et abandonne son plan d'augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine du pays. Pour rappel, ce dernier avait annoncé augmenter de 2 000 le nombre d’étudiants admis, et ce de manière annuelle.L’exécutif ne reste pas sans réaction face à ces défections. La semaine dernière déjà, il avait notifié à deux hauts responsables de l’association médicale (KMA) que leur licence serait suspendue pendant trois mois. En effet, il considère que ces derniers ont poussé les internes et résidents en formation, ainsi que les étudiants, à présenter leurs démissions.Si ces sanctions se poursuivent, les frictions risquent d’empirer. Alors, le président de la République, Yoon Suk Yeol, a demandé, hier, à son Premier ministre, Han Duck-soo, d'élaborer des mesures plutôt flexibles et de créer un organe de consultations avec les médecins. Un peu avant, Han Dong-hoon, le président du comité d'urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, avait rencontré les représentants des professeurs des médecins. Il est ainsi probable que le parti pourrait jouer un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et la branche médicale.Mais prudence est de mise : l'exécutif ne semble pas prêt à retirer son plan de hausse du clausus numerus, alors que, du côté des médecins, son annulation est la condition préalable à tout dialogue.