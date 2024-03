Action collective des médecins : dialogue en perspectives avec l’exécutif

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de renouer le dialogue avec les médecins le plus tôt possible et de chercher une certaine « flexibilité » dans le processus de suspension des licences médicales.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a salué, hier, la déclaration des professeurs des CHU, rendue publique lors de la rencontre avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir. En effet, les enseignants se sont dits prêts à renouer un dialogue constructif avec le gouvernement.Dans ce contexte, le ministère, en coopération avec le Bureau pour la coordination politique gouvernementale rattaché au Premier ministre, s'est lancé dans les préparatifs des discussions. Et l'exécutif a décidé d'élaborer, conjointement avec le PPP, des mesures plus flexibles dans l'application des sanctions administratives à l'encontre des résidents et internes qui ne sont pas retournés sur leur lieu de travail.