Kim Yo-jong : Kishida a exprimé son intention de tenir un sommet avec Kim III

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong a annoncé que Fumio Kishida avait fait part de sa volonté de rencontrer Kim Jong-un, et ce, dans les plus brefs délais. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle en Corée du Nord.La sœur du dirigeant a toutefois indiqué que le Premier ministre japonais devrait prendre de véritables décisions politiques s’il voulait améliorer ses relations avec son voisin. Avant d’ajouter qu’il devait arrêter d’empêcher l’exécution du droit légitime nord-coréen et de se concentrer sur les questions d’enlèvement de ressortissants japonais. Elle a d’ailleurs fait remarquer que, s’il persistait dans cette voie, il ne pourrait pas détourner les critiques selon lesquelles ce rendez-vous n’aurait été conçu que pour augmenter sa popularité.La femme forte du Nord a aussi souligné que si Tokyo respectait totalement Pyongyang, le renforcement de la capacité d’autodéfense de ce dernier ne menacerait en aucun cas la sécurité de l’archipel.Pour rappel, la vice-directrice de département au Comité central du Parti des travailleurs avait évoqué, le 15 février, la possibilité que le Premier ministre japonais puisse venir prochainement à Pyongyang en visite d’Etat.