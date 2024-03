Une délégation nord-coréenne rencontre de hauts officiels chinois à Pékin

Photo : YONHAP News

Le directeur du département international du Parti des travailleurs a rencontré de hauts officiels chinois à Pékin. C’est ce qu’a rapporté, samedi dernier, la KCNA.Selon l’agence officielle nord-coréenne, une délégation dirigée par Kim Song-nam a été accueillie, jeudi dernier, par Wang Huning, membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois (PCC). Kim a déclaré que les relations entre Pyongyang et Pékin ne cessaient de se développer, autour du socialisme, et, ce de manière sincère et solide. Wang a souligné, de son côté, que ces liens resteraient fermes malgré l’évolution de la situation politique internationale.Le représentant nord-coréen s’est aussi entretenu, le même jour, avec Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC. Ce dernier a déclaré espérer que les deux nations mettront en place les accords communs conclus entre le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a aussi fait part de son souhait de mener à bien les activités de l’année de l’amitié entre la Corée du Nord et la Chine. Pour information, ces dernières célèbrent cette année le 75e anniversaire d’établissement de leurs relations bilatérales.La délégation nord-coréenne s'envolera ensuite vers d'autres pays socialistes comme le Vietnam et le Laos.