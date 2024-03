Commerce numérique : troisième série de négociations entre Séoul et Bruxelles

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va mener, aujourd’hui, une troisième série de négociations de l’accord pour le commerce numérique avec l’Union européenne (UE), à Bruxelles. Les pourparlers se poursuivront jusqu’à ce mercredi.Les deux parties avaient annoncé, en octobre dernier, le lancement de leurs discussions. Leurs premières négociations se sont déroulées en décembre dans la capitale belge, puis les deuxièmes, le mois dernier, à Séoul.Cet accord permettra de dynamiser les activités commerciales, de créer un environnement fiable, ainsi que d’établir de nouvelles règles dans cette époque de transition vers le numérique. Au cours de cette rencontre, la Corée du Sud et l’UE discuteront des détails du texte et rapprocheront leurs positions.Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie s’attend, de son côté, à ce qu’un élargissement du commerce numérique avec les pays européens contribue à renforcer la compétitivité des entreprises sud-coréennes.