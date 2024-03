Photo : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Six pays africains ont pu récolter, pour la première fois, des grains de riz à haut rendement et ce grâce à l’initiative K-Ricebelt. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen de l’Agriculture et l’Administration du développement rural.2 321 tonnes, c’est la quantité totale récoltée. Par pays, c’est la Guinée qui arrive en tête avec 1 119 tonnes. Elle est suivie de l’Ouganda (515 tonnes), du Ghana (330 tonnes), de la Gambie (180 tonnes), du Cameroun (111 tonnes) et enfin du Sénégal (66 tonnes).Lancé en juillet 2023, ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’Aide publique au développement (APD), a pour but de garantir la sécurité alimentaire aux 30 000 000 habitants du continent africain et ce à long terme.