Météo : soleil, nuages et retour de la douceur

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le dernier du mois de mars, le temps est au beau au pays du matin clair. En tout cas, le matin. En effet, même si le soleil brille sur le chemin du travail, des nuages feront leur apparition cet après-midi dans le Jeolla et la zone métropolitaine. Cependant, Météo-Corée n’a pas prévu de précipitation, qu’elle soit neigeuse ou pluvieuse.Dans la première moitié de journée, il fait encore frais. Il est donc recommandé de bien se couvrir en sortant. Il fait 0°C à Chuncheon et Andong, la minimale, et 8°C sur l’île méridionale de Jeju, la maximale. Sur le reste du territoire, il fait entre 3 et 7°C. Séoul enregistre un mercure de 5°C, tout comme Cheongju, Busan et Gwangju. Il fait 4°C à Daegu, Daejeon et Mokpo.Cet après-midi, il fera entre 16 et 19°C sur tout le territoire, à l’exception de Yeosu qui verra son thermomètre afficher 13°C. Il fera 16°C dans la capitale, à Busan et à Mokpo, et 18 à 19°C dans toutes les régions intérieures. Enfin, il fera 17°C à Gangneung.