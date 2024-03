Désarmement : Pyongyang n’est pas intéressé par un dialogue avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Conférence du désarmement des Nations unies s’est tenue mardi à Genève. Parmi les pays participants, on compte les Etats-Unis, la France et le Japon. Tous ont dénoncé d'une seule voix les activités nucléaires et les provocations balistiques de la Corée du Nord qui violent les résolutions du Conseil de sécurité.Face à ces critiques, Ju Yong-chol, conseiller à la mission permanente nord-coréenne auprès de l'Onu à Genève, a rétorqué que son pays rejetait fermement les résolutions onusiennes auxquelles il n'avait jamais consenti. Avant d’assurer que le renforcement de sa capacité nucléaire était un choix inévitable pour garantir la sécurité nationale et que le Nord poursuivrait le développement de son arsenal militaire.En réponse, son homologue sud-coréen, Kim Il-hoon, a rappelé que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas fabriquées de toutes pièces comme le prétend souvent le régime. Il a souligné qu'elles ont été votées à l'unanimité par le Conseil conformément à la Charte des Nations unies et qu'elles sont juridiquement contraignantes pour tous ses Etats membres.Le haut diplomate sud-coréen a également déclaré que le pays communiste continuait de rejeter la responsabilité de ses actes sur une politique anti-Pyongyang de la communauté internationale. Politique qui n’est pas réelle. Avant d’ajouter que sa course aveugle aux armes de destruction massive ne faisait qu'affaiblir la sécurité du royaume ermite. Il a terminé en réitérant son invitation au dialogue diplomatique sans condition préalable.Le représentant nord-coréen a alors répliqué que Séoul menait d'innombrables exercices militaires conjoints et attirait les actifs stratégiques américains dans la péninsule, créant ainsi une situation propice au déclenchement d’une guerre. Il a ensuite affirmé que le droit à l'autodéfense de la Corée du Nord relevait de sa souveraineté et ne ferait l'objet d'aucune concession, avant d'ajouter que son régime n'était intéressé par aucun dialogue avec le Sud.