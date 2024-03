Coupe du monde 2026 : la Corée du Sud bat la Thaïlande lors des qualifications de la zone Asie

Photo : KBS News

La Corée du Sud assure sa qualification pour la phase finale des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football 2026. Et ce, grâce à sa victoire écrasante face à la Thaïlande, hier, à Bangkok. Score final : 3-0.C'est Lee Jae-sung qui a ouvert le score à la 19e minute sur un centre de Cho Gue-sung. Le capitaine de l'équipe, Son Heung-min, a ajouté un autre but à la 9e minute de la seconde période, grâce à une passe décisive de Lee Kang-in. Cette action est particulièrement significative car ils avaient tous deux été en conflit lors de la Coupe d'Asie le mois dernier.Les guerriers de Taegeuk ont dominé le jeu tout au long de la rencontre. A la 37e minute de la seconde période, Park Jin-seop a inscrit le troisième but, scellant le sort du match.Avec cette victoire, les hommes de Hwang Sun-hong ont obtenu trois points. La Corée du Sud a ainsi conforté sa première place de son groupe avec trois victoires et un match nul.