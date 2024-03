SK Hynix : une usine de conditionnement va être construite dans l’Indiana

Photo : YONHAP News

SK Hynix a choisi l’Etat de l’Indiana pour construire son usine de conditionnement aux Etats-Unis. C’est ce qu’a rapporté, hier, le Wall Street Journal. Le quotidien américain a fait savoir que l’entreprise sud-coréenne va dépenser quatre milliards de dollars pour installer sa prochaine usine à West Lafayette. Celle-ci sera mise en opération dès 2028.SK Hynix aurait hésité entre l’Indiana et l’Arizona, où l’industrie des semi-conducteurs se développe rapidement. En effet, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Intel sont en train de construire leurs usines dans l’Etat du Midwest. La firme sud-coréenne aurait toutefois choisi l’Indiana, car il pourrait attirer des ingénieurs qualifiés de l’université Purdue, connue pour ses programmes de semi-conducteurs et de microélectronique.Le Financial Times avait déjà rapporté, le 1er mars, que SK Hynix installerait une de ses usines dans l’Indiana. Il avait précisé que celle-ci serait spécialisée dans l’empilage de DRAM pour créer des mémoires à large bande passante (HBM), destinées aux GPU de Nvidia.