Séoul-Washington : lancement d’un groupe de travail pour contrer les plans de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mis sur pied un groupe de travail ayant pour mission de contrer les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Plus spécifiquement, de bloquer plus efficacement son approvisionnement en ressources et ses financements. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Les deux pays ont organisé, hier, une réunion inaugurale à Washington. Ils y ont fait le point sur l'état des importations de pétrole raffiné par Pyongyang au-delà du plafond imposé par les Nations unies. Ensuite, ils ont échangé sur les moyens à mettre en place pour les contrer.En effet, en vertu de la résolution 2397 du Conseil de sécurité, adopté en 2017, les livraisons de brut et celles de pétrole brut en Corée du Nord sont limitées respectivement à 4 millions de barils et à 500 000 barils pour une période de douze mois. Cependant, ces plafonnements ne sont pas correctement respectés dans un contexte notamment de renforcement de la coopération entre Pyongyang et Moscou. Le 21 mars, un groupe d'experts du comité des sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord a d’ailleurs estimé que celle-ci aurait importé plus de 1,5 million de barils de brut entre janvier et septembre 2023. Et ce, en recourant à des transbordements ou d'autres moyens illégaux. Ou encore, en ayant reçu de l’aide de la part de la Russie.Les délégations des deux parties ont respectivement été dirigées par le directeur général du ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour les affaires nucléaires nord-coréennes, Lee Jun-il, et par le représentant spécial adjoint des USA pour la Corée du Nord, Lyn Debevoise. Une deuxième réunion du groupe de travail devrait se tenir dans le courant de l'année à Séoul.