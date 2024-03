Météo : un jeudi morose

Photo : YONHAP News

Pour ce dernier jeudi du mois de mars, le temps au réveil est morose. En effet, malgré des températures agréables, le ciel est gris et il pleut du crachin. Météo-Corée prévoit quelques éclaircies cet après-midi dans la moitié est du pays, mais la pluie demeurera tout de même.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait entre 7 et 10°C, avec une minimale de 6°C à Gangneung et de 12°C sur l'île méridionale de Jeju. Il fait 9°C à Séoul, Daejeon et Ulsan, et 10°C à Busan et Mokpo.Dans la deuxième moitié de journée, l'amplitude du mercure ne variera que très peu suivant les régions puisque les prévisions affichent entre 12 et 14°C sur tout le territoire. Il fera 14°C dans la capitale et sur toute la côte sud, et entre 12 et 13°C dans les régions intérieures.