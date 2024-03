Hallyu : nouveau fer de lance de l’écologie ?

Photo : YONHAP News

« La culture coréenne est aujourd'hui comparable à celle des autres pays. Alors, si nous aidons à lutter contre le changement climatique et soutenons la transition écologique, nous pourrons promouvoir davantage la Corée du Sud à l’international ». C’est ce qu’a déclaré, mardi, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors de la Déclaration d'un forum sur les contenus k-durables au Content Korea Lab (CKL) à Séoul.La popularité des contenus culturels sud-coréens ne montre aucun signe de déclin. Et, au milieu de cette domination culturelle, il existe un consensus croissant parmi les acteurs de l'industrie : le pays a la possibilité de faire plus que simplement élargir son empreinte culturelle. Il peut désormais être le fer de lance du nouveau mouvement visant à promouvoir la durabilité dans le domaine de la culture.De nombreuses personnalités étaient présentes à ce rendez-vous. Lee Jang-woo, professeur émérite d'administration des affaires à l'Université nationale de Kyungpook, a expliqué qu’il est maintenant temps pour le pays du Matin clair de jouer un rôle de premier plan dans des questions telles que la crise climatique. Il a ajouté que le pays devait se montrer digne du soutien qu’il a reçu ces dernières années en maximisant l’influence positive de ses contenus. Lee Soo-man, le fondateur de SM Entertainment, a également rejoint le forum par appel vidéo et a souligné l'importance de planter des arbres, suggérant que la participation de célébrités pourrait amplifier ce message.Organisé par le Forum coréen de l'industrie culturelle – anciennement Forum mondial de l'industrie culturelle (WCIF) créé en 2002 – l'événement vise à rassembler les initiés de l'industrie et à promouvoir le développement de la culture et du divertissement.