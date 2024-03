Mouvement de grève : les bus de Séoul s'arrêtent pour la première fois en 12 ans

Photo : KBS

Le syndicat des bus urbains de Séoul a entamé une grève, tôt ce matin. Une première en 12 ans. Les citoyens craignent de lourdes perturbations sur le chemin du travail. Cela fait suite à l’annonce de rupture des négociations avec l'association des opérateurs de bus de Séoul du syndicat des travailleurs des bus de Séoul.Les deux parties ont tenu une réunion de médiation au bureau de la Commission Régionale du Travail de Séoul. Elle avait commencé hier, à 15 heures. Malgré plus de onze heures de négociations, elles n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. À la suite de l'échec de ces négociations de dernière minute, le syndicat est passé en état de grève générale, comme prévu, à 4 heures du matin.La raison du litige : le syndicat a demandé une augmentation horaire de 12,7 % pour empêcher une fuite de main-d'œuvre vers les régions d'Incheon et de Gyeonggi. L'employeur a, de son côté, affirmé que cette demande était excessive par rapport à l’inflation et au taux d'augmentation des salaires de ces cinq dernières années. Bien que la Commission Régionale du Travail de Séoul ait proposé une augmentation de 6,1 %, la médiation a finalement échoué.La dernière grève du syndicat des bus de Séoul remonte à 2012, où une grève partielle de 20 minutes avait eu lieu. La municipalité a mis en œuvre des mesures de transport d'urgence pour minimiser les inconvénients pour les citoyens. Elle a immédiatement mis en place des moyens de transport alternatifs tels que l'extension et l'augmentation des fréquences de métro aux heures de pointe.