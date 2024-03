Législatives : coup d’envoi officiel de la campagne

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que la campagne pour les législatives du 10 avril a officiellement démarré. Les prétendantes et les prétendants ont désormais treize jours pour tenter de convaincre leurs électeurs de les choisir comme députés. Un total de 300 sièges sont attribués à l’Assemblée nationale, la chambre unique du Parlement : 254 au scrutin majoritaire par circonscription et 46 à la proportionnelle.Tous les candidats peuvent désormais s’adresser aux électeurs avec un mégaphone lors d’un meeting dans un lieu public, et ce entre 7h et 21h. Il leur est également possible de sillonner leur circonscription, en portant une écharpe, une pancarte ou encore d’autres petits objets tels que des goodies. Idem pour leur équipe.Les postulants ont également le droit d’envoyer aux électeurs des SMS groupés jusqu’à huit fois. Avec un seul numéro de téléphone qu’ils ont déclaré à l’avance à la commission électorale.Les affiches de campagne sont aussi collées sur des tableaux de chaque circonscription et les banderoles accrochées dans les rues.S’agissant de la publicité électorale sur Internet, elle est autorisée à tous les candidats. En revanche, celle dans les médias, journaux et audiovisuel confondus, n’est réservée qu’aux prétendants à la représentation proportionnelle.La direction de campagne de chaque formation politique et ses candidats investis espèrent un rebond. Ils jettent donc leurs dernières forces dans la bataille. Ils doivent dérouler notamment leurs propositions susceptibles de juguler l’inflation, qui est cette fois un des sujets de préoccupation majeure des sud-Coréens.