Corée du Nord : Séoul et Washington sanctionnent conjointement deux entreprises et quatre individus

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont conjointement imposé des sanctions à deux entités et quatre personnes qu’ils accusent de générer des revenus illicites pour Pyongyang.Les deux alliés ont pris cette décision lors de la sixième réunion de leur groupe de travail de lutte contre les cybermenaces nord-coréennes. Cette conférence s’est tenue hier et aujourd’hui à Washington.Les deux entreprises sont Alice LLC et Pioneer Bencont Star, basées respectivement en Russie et aux Emirats arabes unis. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ces compagnies sont intervenues dans l’envoi à l’étranger de main-d’œuvre nord-coréenne en technologies de l’information (TI), ainsi que dans ses activités. Ceci en travaillant avec Jinyong IT Cooperation Company. C’est une société placée sous l’autorité du ministère nord-coréen de la Défense. Elle est chargée de dépêcher les travailleurs qualifiés du secteur des TI, en Russie, en Chine ou encore au Laos.Et les quatre individus sanctionnés sont Yu Pu-ung, Han Chol-man, Jong Song-ho et O In-chun. Parmi eux, Yu est épinglé pour avoir blanchi l’argent gagné par les travailleurs nord-coréens. Il est aussi soupçonné d’avoir fourni des matériaux nécessaires pour les programmes nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un. Les trois autres ont eux aussi été blacklistés pour leur implication dans les activités financières illégales du pays communiste.