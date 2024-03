Une délégation économique nord-coréenne en visite à Moscou

Photo : YONHAP News

La coopération entre la Corée du Nord et la Russie continue de s’étendre à divers domaines. La visite à Moscou d’une nouvelle délégation économique de Pyongyang en témoigne.Le ministre russe des Ressources naturelles a annoncé hier, sur Telegram, l’avoir reçue le même jour. La veille, l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, avait rapporté que la délégation était partie pour la capitale russe. Avec à sa tête le ministre des Relations économiques extérieures, Yun Jong-ho.Dans la messagerie, Alexandre Kozlov a précisé que le voyage moscovite des délégués devrait durer encore quelques jours. Et d’ajouter que les deux alliés feront le point, cette fois, sur l’accord conclu entre leur commission intergouvernementale, en novembre dernier à Pyongyang, ainsi que sur son application.Yun et Kozlov représentent leur pays respectif au sein de la dite commission, celle pour la coopération bilatérale en matière de commerce, d’économie, de sciences et de technologies.