Entretien en visioconférence des chefs d’état-major sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Les chefs d’état-major des armées de Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont retrouvés aujourd’hui en visioconférence. La sécurité internationale, les provocations de Pyongyang et la coopération sécuritaire entre leurs pays ont été au cœur de leurs discussions.Le sud-Coréen, Kim Myung-soo, a salué les efforts des trois partenaires pour concrétiser leur engagement pris l’an dernier par leurs dirigeants et leurs ministres de la Défense. Il s’agit notamment de partager, en temps réel, les données sur les lancements de missiles nord-coréens, ou encore d’effectuer des exercices militaires combinés sur plusieurs années.Son homologue américain, Charles Brown, a pour sa part réaffirmé que son pays restait encore et toujours déterminé à défendre ses deux principaux alliés d’Asie : la Corée du Sud et le Japon.Les trois nations envisagent de tenir cet été une nouvelle réunion du genre.