IA : la moitié des sud-Coréens en font l’expérience dans la vie quotidienne

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen sur deux a déjà utilisé des services d'intelligence artificielle (IA) dans sa vie quotidienne. C'est ce que montre l'enquête sur l'utilisation d'Internet en 2023 du ministère de la Science et des Technologies de l'information et de la Communication. Les résultats ont été dévoilés aujourd’hui. Objectif de cette étude : examiner l’environnement dans lequel on utilise internet, son taux d’utilisation ainsi que les changements de comportement des ménages.Tout d'abord, le taux d'expérience des services d'IA dans divers domaines, tels que la domotique, l'éducation et l'apprentissage, les transports, la communication, etc, est passé de 32,4 % en 2021 à 42,4 % en 2022, puis à 50,8 % en 2023.Le domaine de la vie où l'expérience de l'IA est la plus courante est la commodité résidentielle et la domotique (20,8 %), suivi par les transports (16,6 %), par l'éducation et l'apprentissage (14,6 %), et la communication et les interactions sociales (12,9 %).Par groupe d'âge, 66 % des 6-19 ans, 61 % des 20 ans, et 65,8 % des 30 ans ont eu des expériences quotidiennes de services d'IA, indiquant que la banalisation de ces services se propage rapidement, principalement chez les jeunes générations.Cette tendance reflète l'intégration croissante de services basés sur l'IA et de programmes de conduite autonome dans de nombreux appareils électroménagers et voitures récentes, ainsi que l'ajout de fonctionnalités IA à divers logiciels éducatifs.