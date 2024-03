Séoul : le Parlement nord-coréen va peut-être abandonner l’accord intercoréen de 1991

Photo : YONHAP News

L’Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement nord-coréen, pourrait se réunir de nouveau avant la fin de son actuelle législature, la quatorzième. A cette occasion, ses 687 députés devraient non seulement amender la Constitution, mais également abolir l’accord-cadre signé avec Séoul, en 1991.C’est une estimation avancée aujourd’hui par un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification. Selon lui, en cas de révision constitutionnelle, les élus prendront en compte les récentes instructions de Kim Jong-un.L’homme fort de Pyongyang enchaîne des déclarations hostiles à l’égard de Séoul. Dans une allocution à la tribune de l’Assemblée au début de l’année, il a par exemple martelé qu’il était désormais impossible pour son pays de poursuivre la réconciliation et la réunification pacifique avec le Sud. Du coup, il a appelé le Parlement à réécrire la Constitution pour le présenter dorénavant comme son premier pays hostile.Réunis en séance plénière le mois dernier, les législateurs nord-coréens ont déjà rendu caduc le pacte intercoréen sur la coopération économique. Lors de leur prochaine assemblée, l’annulation de plusieurs autres accords politiques et militaires, dont celui de 1991, pourrait être inscrite à l’ordre du jour.