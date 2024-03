Déclaration de patrimoine : les hauts fonctionnaires font état d’une moyenne de 1,9 milliard de wons

Photo : KBS News

Le gouvernement a publié, aujourd’hui, les nouvelles déclarations de patrimoine, déposées par plus de 1 900 responsables publics. Parmi eux, environ 780 hauts fonctionnaires de ministères et 1 200 des collectivités locales.Selon ce bilan, au 31 décembre dernier, ils avaient des portefeuilles relativement bien garnis. De fait, ils détenaient un patrimoine moyen de 1,9 milliard de wons, soit environ 1,3 millions d'euros. Mais 41 % des hauts responsables ont fait état d’un patrimoine inférieur à un milliard de wons.Autre constat : 49,5 % des agents concernés se sont enrichis par rapport à leur précédente déclaration. En revanche, les biens des autres restants ont diminué.A noter aussi qu’un responsable sur trois a bâti une fortune de plus de 2 milliards de wons. Les chiffres se situent entre 1 et 2 milliards pour 28,9 % et entre 500 millions et 1 milliard pour 18,7 %.Le président de la République, Yoon Suk Yeol, a déclaré environ 7,4 milliards de wons, soit 5 millions d'euros, en baisse de près de 200 millions de wons par rapport à un an plus tôt. 8,3 milliards de wons, soit 5,7 millions d'euros, pour son Premier ministre, Han Duck-soo. Là aussi, un recul de 200 millions de wons.