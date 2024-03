Photo : KBS News

Pour les élections législatives du 10 avril, les sud-Coréens de l’étranger inscrits sur les listes électorales consulaires ont commencé, hier, à voter.Les ressortissants établis aux Etats-Unis ont jusqu’au 1er avril pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. Les bureaux de vote ont été installés dans plusieurs grandes villes, comme Washington, New York et Los Angeles. Mais attention, ceux dans certaines régions sont ouverts seulement entre demain, vendredi, et dimanche.Selon la Commission électorale nationale (NEC), cette fois, aux USA, un total de 33 615 expatriés se sont inscrits. Soit en baisse de 17 % par rapport à il y a quatre ans.