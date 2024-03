Photo : YONHAP News

La grève est terminée. Les négociations entre le syndicat des bus urbains de Séoul et leur employeur se sont conclues cet après-midi, environ onze heures après le début de la mobilisation annoncée par le syndicat.La municipalité a annoncé que le syndicat et l'association des opérateurs de bus de Séoul, se sont mis d'accord sur les négociations salariales à 15h20. Par conséquent, les travailleurs ont immédiatement annulé la grève totale qui avait commencé à 4 heures et sont repassés à un fonctionnement normal.Un accord a été conclu entre le syndicat et l'employeur vers 15h avec une augmentation salariale de 4,48 % et une prime de vacances de 650 000 wons, environ 445 euros.