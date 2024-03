Journée du kimchi en Argentine : une ancienne sénatrice nommée ambassadrice de la promotion du kimchi

Photo : YONHAP News

L’ancienne sénatrice argentine Magdalena Solari Quintana est devenue ambassadrice de la promotion du kimchi. En effet, elle avait pris les rênes de l’initiative de désigner dans son pays le 22 novembre comme la « Journée du kimchi ».Selon l'Institut culturel coréen en Argentine, Quintana prévoit de visiter la Corée du Sud le mois prochain pour assister à la cérémonie de nomination des ambassadeurs de promotion de ce mets traditionnel coréen. Cet événement se tiendra à l’Institut mondial du kimchi à Gwangju dans le sud-ouest. A la fin de l'année dernière, cet organisme, affilié au ministère des Sciences et des TIC, avait nommé six ambassadeurs du genre.Il est dit que cette femme politique a un grand intérêt pour la culture coréenne, notamment la gastronomie, au point d’apprécier le kimchi. En juillet 2021, elle a proposé un projet de loi pour commémorer chaque année le 22 novembre la « Journée du kimchi ». Par la suite, en octobre 2021, la Chambre haute fédérale et, en juillet de l'année dernière, la Chambre basse fédérale ont respectivement adopté la désignation de cette journée spéciale. Ainsi, à l'exception de la Corée du Sud, l'Argentine est devenue le premier pays au monde à l’instaurer officiellement à l’échelle nationale.Lors du processus législatif, l’actuel président Javier Milei, qui était alors député, avait visité le Centre culturel coréen à Buenos Aires pour exprimer son soutien. Il avait ainsi mis l’accent sur la nécessité d'élargir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment la gastronomie.