Train express : GTX-A va relier Suseo et Dongtan en 20 minutes

Les habitants de Dongtan, ville située au sud de Séoul, prendront désormais moins de temps pour se rendre à leur bureau dans la capitale. Le train express de la région métropolitaine GTX doit faire son premier voyage entre Suseo et Dongtan demain. Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, le premier train de la ligne GTX-A partira à 5h30 du matin de la gare de Suseo. La cérémonie d’inauguration s’y est d’ailleurs déroulée ce matin.Lors de l’événement, le président de la République a déclaré que c’était le jour de la révolution des transports en commun de la Corée du Sud, comparable à l’ouverture de l'autoroute Gyeongbu en 1970 et au lancement du KTX, train à grande vitesse, en 2004. Yoon Suk Yeol a affirmé que le GTX-A apportera des changements spectaculaires à la vie et à la compétitivité des villes.Pour les curieux, le train circulera à un intervalle de 17 minutes en moyenne pendant les heures de pointe et à près de 20 minutes pour le reste de la journée. Il prendra seulement 20 minutes pour parcourir le trajet de 34,9 km reliant les deux villes, alors qu’il faut compter 45 minutes en voiture et 1h15 en bus.Le tarif de base est de 3 200 wons, soit environ 2,2 euros. Après 10 km, 250 wons sont ajoutés pour chaque tranche de 5 km. Cela signifie que pour tout le trajet, il faut payer 4 450 wons ou près de 3 euros. Le ministère a expliqué que le prix baisserait davantage avec la carte de transport K-pass qui sera lancée en mai prochain. Cette dernière offrira une réduction aux utilisateurs réguliers des transports en commun.A noter qu’un autre train à grande vitesse, le Super Rapid Train (SRT), dessert déjà Suseo et Dongtan, mais le ticket est plus cher et la réduction de tarif n’est pas appliquée en cas de transfert pour un autre transport public.